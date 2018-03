Assistenza personalizzata alle mamme, nuovo centro ostetrico a Formigine

L’associazione Nascere a Modena apre una nuova sede a Formigine, in via Svevo 22. Le ostetriche Chiara Serafini, Silvia Mori e Patrizia Rendina potranno offrire assistenza personalizzata pre e post parto ma saranno anche promotrici di incontri gratuiti, conferenze, cineforum, laboratori esperienziali e creativi.

Le tre professioniste raccontano della loro esperienza, iniziata qualche anno fa: “Le nostra attività di ostetriche ci ha portato a confrontarci con i bisogni delle mamme in attesa, dopo la nascita del bambino e nella sua crescita, mostrandoci la loro necessità di avere uno spazio per raccontarsi e crescere insieme come donna e come mamma. Le nostre attività sono rivolte a tutte le donne e il rispetto reciproco crea un terreno per il confronto e la crescita”.

Nella giornata inaugurale, sabato 10 marzo, a partire dalle ore 16 si terranno laboratori e letture per mamme, papà e bambini, più un ricco buffet. Sarà presente anche il sindaco Maria Costi. Info su www.nascereamodena.it.