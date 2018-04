“Esserci sempre e noi ci siamo", la Polizia festeggia i 166 anni al Mef di Modena

E' toccato all'avveniristica e sempre affascinante cornice del Mef di Modena ospitare quest'anno la festa del l'anniversario della nascita della Polizia di Stato, che ha raggiunto i 166 anni. La Questura ha dato appuntamento ai suoi uomini e alle istituzioni locale nella sala convegni del Museo, dove hanno preso posto gli ospiti alle ore 11, secondo programma.

A fare gli onori di casa il dottor Filppo Santarelli, che celebra così la sua prima festa del Corpo dal suo insediamento in città, avvenuto lo scorso anno. Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblicam del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia, è stato proprio Santarelli ad intervenire con un discorso, che è stato in realtà un lungo ringraziamento. Un grazie da un lato alle donne e agli uomini delle varie specialità della Polizia e dall'altro agli attori del territorio.

Santarelli non ha lanciato messaggi particolarmente diretti, ma ha voluto sottolineare attraverso questo coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali l'importanza del lavorare "in rete" per garantire la sicurezza dei cittadini. Da qui i ringraziamenti al lavoro del Prefetto, del sindaco Muzzarelli, del Procuratore capo e dell'Arcivescovo Castellucci, oltre che ai colleghi degli altri corpi.

"Preferisco evitare di elencare i singoli dati statistici e i risultati operativi più eclatanti concernenti l’attività posta in essere dagli Uffici della Polizia di Stato della provincia di Modena nell’ultimo anno – ha spiegato - Desidero in primo luogo sottolineare l’efficacia dell’azione complessiva svolta a tutela di tutto il nostro bellissimo territorio, in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine e con gli Enti interessati, che ha segnato nell’anno in argomento, in linea con quanto accade nel territorio nazionale, una costante diminuzione dei reati in generale ed un contrasto sempre più rafforzato e sinergico contro quei reati “diffusi” di maggior interesse per i cittadini, sempre preoccupati di veder garantita al massimo la propria sicurezza".

La conclusione dell'intervento è stata riservata, come spesso accade, da un lato ai famigliari dei poliziotti e dall'altro ad un "commosso pensiero va, inoltre, alle Vittime del Dovere e agli appartenenti della Polizia di Stato che ci hanno lasciato e a tutti i nostri cari che non sono più tra noi: ma noi li sentiamo vicini, essi ci osservano e ci guidano ogni giorno nei nostri difficili impegni giornalieri e nella nostra vita quotidiana. Rivolgo un particolare omaggio ai familiari delle vittime e dei feriti della Polizia di Stato, che sempre troveranno in noi attenzione, sostegno e conforto". Agli interventi istituzionali è poi seguita la consegna delle onorificenze agli agenti e ai dirigenti che si sono distinti nell'attività di servizio.