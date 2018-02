Antagonista 15enne ferita con il manganello, chiesto processo per il poliziotto

Mentre in tante città italiane si continuano a viere giornate di tensione in concomitanza con le manifestazione di centri sociali e gruppi antifascisti, da Modena arriva una notizia circa un episodio di due anni fa che fece molto discutere. L'11 maggio del 2016 si verificarono scontri tra le forze dell'ordine e un gruppo di una ventina di antagonisti appartenenti al collettivo Guernica, durante i quali una ragazza di 15 anni rimase gravemente ferita per le manganellate ricevute da un agente di Polizia.

I fatti fecero seguito allo sgombero dell'ex caserma di Sant'Eufemia, dalla quale furono allontanati diversi nuclei famigliari che si erano stabiliti nell'immobile in disuso sotto la spinta del centro sociale cittadino. Mentre si svolgevano i colloqui tra gli sgomberati e i servizi sociali negli uffici del Quartiere in piazzale Redecocca, una ventina di giovani antoagonisti cercò di sfondare il cordone di sicurezza e accedere alla sede comunale: spintoni, calci e pugni ricevettero come risposta una carica degli agenti, ma uno di loro colpì in modo violento una ragazza, provocandole una garve ferita al volto e costringendola ad un intervento chirurgico.

Il Gip aveva autorizzato 13 misure cautelari nei confronti di esponenti del Guernica protagonisti di quei fatti violenti, ma anche il poliziotto era stato indagato a seguito di quel colpo apparentemente non ortodosso. Ieri dalla Procura della Repubblica si è appreso che è stato chiesto il rinvio a giudizio per l'agente, per il quale vengono ipotizzati i reati di lesioni volontarie e abuso d'ufficio, supponendo quindi il ricorso ad un gesto violento non adeguato alla situazione, per quanto critica. L'udienza è fissata per il 16 aprile.