Lavori, chiude per una notte il casello autostradale di Modena Nord

Dalle 22 di giovedì 14 alle 6 di venerdì 15 giugno verranno chiusi il casello autostradale di Modena nord, in entrata e in uscita, e il ramo di collegamento tra il casello e il sistema stradale modenese.

Il provvedimento è reso necessario per consentire un intervento nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo ramo di adduzione alla barriera autostradale a cura della società Autostrade per l’Italia. In particolare, verrà chiusa l’uscita 15 della tangenziale in entrata e in uscita, e l’area di viale Virgilio sarà raggiungibile attraverso il percorso alternativo attraverso l’uscita 16 della tangenziale, via Emilia Ovest e viale Virgilio.

A partire da venerdì 15 giugno, fino circa alla metà del mese di luglio, verranno effettuate le lavorazioni sulla porzione nord della nuova rotatoria e proseguirà l’esecuzione del rilevato del nuovo ramo. Ciò comporterà una modifica alla viabilità del tratto di viale Virgilio dall’uscita 15 all’attuale rotatoria di accesso al casello che consisterà, in questa fase, nella deviazione dei veicoli da e per la tangenziale sulla porzione sud della nuova rotatoria già realizzata.