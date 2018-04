Asfaltatura notturna, chiude il casello autostradale di Modena Nord in entrata

Dalle 22 di lunedì 23 aprile alle ore 6 di martedì 24 aprile sarà sospesa la circolazione su via Cave di Ramo dalla rotatoria G.B. Marino al piazzale di accesso al casello di Modena nord per consentire lavori di asfaltatura. Il casello di Modena nord, durante l’intervento, sarà chiuso in entrata sulla A1, mentre sarà accessibile in uscita grazie all’utilizzo temporaneo del vecchio svincolo diretto su via Emilia ovest.

Per accedere all’autostrada si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Modena sud, sulla stessa A1 Milano-Napoli, o quella di Campogalliano sulla A22 Autostrada del Brennero.

I lavori rientrano nell’ambito dell’intervento della società Autostrade per l’Italia di ampliamento da due a quattro corsie del collegamento tra la barriera autostradale e il sistema stradale cittadino.