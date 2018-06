Non tollera che i genitori fumino in casa e li chiude in balcone. Denunciato

Costretti sotto uno degli acquazzoni di questi giorni, chiusi fuori sul balcone di casa. Così i Carabinieri di carpi ha trovato una coppia di anziani residenti in via Brennero lo scorso martedì, dopo che alcuni passanti aveva segnalato la singolare situazione visibile anche dalla strada. I militari si sono presentati a casa, dove sono stati accolti dal figlio 38enne della coppia, in quale ha ammesso le proprie responsabilità.

L'uomo, infatti, ha spiegato di non riuscire più a tollerare il fatto che i genitori fumassero all'interno dell'appartamento e di aver quindi voluto dare loro una dimostrazione molto "concreta", chiudendoli in balcone. I due coniugi, di 77 e 74 anni, sono stati quindi fatti rientrare e hanno potuto asciugarsi e scaldarsi, mentre i carabinieri hanno preso provvedimenti, denunciado il 38enne carpigiano per violenza privata.