Chiude a Montecreto la Galleria di Strettara per lavori di manutenzione

A Montecreto la galleria di Strettara, lungo la strada provinciale 40 di Vaglio, resta chiusa per tutta la giornata di giovedì 19 luglio. Il provvedimento consente un intervento di manutenzione sull'impianto di illuminazione e l'installazione di dispositivi segnaletici luminosi sulla carreggiata (occhi di gatto) per garantire una maggiore sicurezza. Eseguiti dalla Provincia, i lavori partiranno dalle ore 9 per terminare in giornata alle ore 18. Sul posto saranno indicati i percorsi alternativi lungo la viabilità comunale e sulla statale 12 per quanto riguarda i mezzi pesanti.

