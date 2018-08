Lavori al Casello di Modena Nord, chiusa per tre giorni l'uscita della Tangenziale

Da lunedì 6 a mercoledì 8 agosto l’uscita 15 della tangenziale sarà chiusa per interventi di asfaltatura della nuova rotatoria di accesso al casello di Modena nord e del tratto stradale dalla tangenziale alla rotatoria con via Cave di Ramo. Per tutti e tre i giorni il casello sarà accessibile attraverso un percorso alternativo: rimarrà sempre aperto l’ingresso in autostrada, mentre l’uscita sarà chiusa al traffico solo nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 (dalle 22 alle 6).

Per accedere al casello autostradale, i mezzi dovranno prendere l’uscita 16 della tangenziale in direzione Reggio Emilia, percorrere via Emilia ovest fino alla rotatoria con viale Virgilio, svoltare su viale Virgilio seguirla fino alla rotatoria con via Cave di Ramo e prendere via Cave di Ramo per raggiungere la barriera. Per la notte di chiusura dell’autostrada in uscita, Autostrade per l’Italia suggerisce l’uscita di Campogalliano sull’Autobrennero e l’uscita Modena Sud sull’Autosole.

Da giovedì 9 agosto sarà riaperta l’uscita 15 della tangenziale direzione Reggio Emilia, mentre rimarrà chiusa fino a venerdì 10 compreso l’uscita 15 della tangenziale direzione Bologna, dove sono in corso lavori di sostituzione dei giunti di dilazione del cavalcatangenziale Pirandello. I percorsi alternativi sono adeguatamente segnalati sul posto.