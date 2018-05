Demolizione di un edificio, a Ravarino chiude la Provinciale per tre giorni

A Ravarino la strada provinciale 1 via Roma resta chiusa da sabato 5 a lunedì 7 maggio in un tratto all'altezza del numero civico 71, vicino alla rotatoria in direzione di Bomporto.

Il provvedimento consente la demolizione, da parte del Comune di Ravarino, di un edificio danneggiato dal sisma. Sul posto saranno indicati i percorsi alternativi sulla viabilità comunale.