Policlinico, chiude due giorni per lavori l’atrio centrale dell'ospedale

Proseguono a ritmo serrato i lavori di ristrutturazione del Policlinico di Modena che porteranno, entro la fine dell’anno al rinnovamento di 25.000 metri quadri del monoblocco, cioè della parte più datata della struttura. Nell’ambito di questi lavori, dalle 14,00 di domani, sabato 16 giugno e per tutta la giornata di domenica 17, l’atrio centrale non sarà accessibile.

Per questo motivo, i cittadini che si recheranno al Policlinico dovranno entrare dall’ingresso 2 o dall’ingresso 3 e fare attenzione alla segnaletica per orientarsi all’interno dell’ospedale; anche chi deve recarsi all’Ostetricia, dovrà comunque entrare dall’ingresso 2 o 3 e seguire le indicazioni per gli ascensori 12-13 che sono quelli nell’atrio centrale (zona BAR) che, invece, rimangono attivi. Lunedì 18 l’atrio sarà di nuovo agibile.

La modifica ai percorsi da e per l’atrio centrale è cominciata già questa mattina, venerdì 15 maggio, con la chiusura dell’ingresso 1 e la creazione di un percorso protetto che consente l’accesso dall’atrio all’Area Ambulatoriale A e ai piani superiori. Questo percorso rimarrà attivo sino alle 14 di sabato quando, al termine dell’attività degli ambulatori, come detto, l’intero atrio centrale sarà inaccessibile. I pazienti che non necessitano di accettazione agli sportelli Qui Facile dell’ingresso 2, possono accedere direttamente all’Area Ambulatoriale tramite l’ingresso 127.