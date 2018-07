Asfalto dissestato, partono i lavori in via San Cristoforo

Hanno preso il via oggi, lunedì 16 luglio, i lavori di riqualificazione stradale di via San Cristoforo in centro storico. L’intervento, che avrà una durata di circa un mese e un costo complessivo a carico dell’Amministrazione di 50 mila euro, comporterà la chiusura della sede stradale fatta eccezione per i residenti.

L’intervento prevede la scarifica dell’asfalto esistente, la rimozione e il recupero di ciottoli esistente sotto il manto stradale, la costruzione della nuova fondazione, il rifacimento della rete fognaria, la costruzione di nuove caditoie per lo scolo delle acque meteoriche e infine la posa del conglomerato bituminoso, del tappeto stradale e la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. Il progetto prevede anche la demolizione e ricostruzione dei tratti di marciapiedi ammalorati sulla via.