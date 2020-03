Scoperta una sala scommessa aperta nonostante il decreto, interviene la Polizia

La Polizia di Stato sta effettuando in queste ore i primi controlli mirati sull’osservanza delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, come previsto dal Decreto firmato ieri e dalle direttive inviate dal Viminale ai Prefetti.

Poco fa, la Squadra Ammnistrativa della Questura di Modena ha sottoposto a chiusura una sala scommesse situata nella prima periferia cittadina, che era aperta contravvenendo al divieto che impone la chiusura di bingo, sale scommesse, ale giochi e altri locali analoghi.

Al titolare della licenza è stata comminata la sanzione come previsto dal Decreto (articolo 650 del codice penale), mentre la situazione dei cinque clienti è al momento al vaglio della Questura.

"Massima attenzione sarà prestata dalla Polizia di Stato sull’intero territorio della Provincia per prevenire comportamenti che possano rivelarsi non in linea con le precauzioni e le altre cautele contemplate dal succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri", fa sapere la Questura in una nota.