Lavori alla rete elettrica, chiude per due ore la Statale dell'Abetone

La strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” sarà temporaneamente chiusa sabato 7 luglio in entrambe le direzioni tra Maranello e Pavullo Nel Frignano, per consentire alla società E-Distribuzione l’esecuzione di interventi urgenti di riparazione della linea elettrica. La chiusura sarà disposta per il tempo strettamente necessario ai lavori, tra le ore 8.00 e le ore 10.00.

Più precisamente, la chiusura riguarderà il tratto compreso tra la rotatoria di pozza di Maranello e la Monta, ovvero il bivio per la SP3 verso Serramazzoni (dal km 164 al km 144,500). Il transito sarà consentito al traffico locale, ai residenti e ai mezzi di soccorso fino all’interruzione al km 155,600, vale a dire dove la Statale attraversa l'area prossima a Pazzano.

Il traffico della direttrice Modena-Abetone sarà invece deviato sulla strada provinciale 3, lungo l’itinerario alternativo Maranello-San Venanzio-Montardone-Serramazzoni, con indicazioni sul posto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.