Ripristino delle condutture rotte, strada Albareto chiusa per tre giorni alla Crocetta

Da giovedì 29 novembre a sabato 1 dicembre strada Albareto resterà chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Damiano Chiesa e via Rovatti (all'altezza sottopasso tangenziale Carducci) per consentire lo svolgimento di lavori di riparazione della rete acquedottistica. Il cantiere avrà una durata stimata di circa tre giorni, salvo imprevisti.

L’intervento si è reso necessario perché sabato 24 novembre una ditta impegnata nella posa della fibra ottica ha danneggiato una delle principali arterie idriche cittadine, una tubatura di 50 centimetri di diametro che alimenta buona parte della rete modenese. In quella circostanza, il tempestivo intervento dei tecnici di Hera ha consentito di isolare il tratto danneggiato ed evitare eccessivi disagi, anche se cali di pressione si sono avvertiti in diverse aree di Modena. È ora improrogabile procedere a una definitiva sostituzione della porzione di tubatura in cui si è verificata la rottura, così da ripristinare la piena funzionalità della rete.

Trattandosi di una condotta di grandi dimensioni che attraversa Strada Albareto, per eseguire i lavori è necessario interrompere la viabilità, verranno pertanto identificati e segnalati i percorsi alternativi. I veicoli provenienti dal centro città diretti ad Albareto dovranno percorrere via Nonantolana fino all’uscita 6 della tangenziale Carducci con direzione Milano, la tangenziale Carducci fino all’uscita 7, via Danimarca e via Naviglio fino a strada Albareto.

Per i veicoli provenienti dal lato della frazione di Albareto il percorso alternativo è:

via Albareto, via Naviglio, via Francia, via Romania, via Finzi, uscita 8 della tangenziale Carducci con direzione Bologna, tangenziale Carducci uscita 6, via Nonantolana e via Albareto. La ditta incaricata dei lavori da Hera collocherà lungo il percorso alternativo individuato idonea segnaletica per agevolare gli utenti.