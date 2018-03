Droga nascosta nella dispensa e spaccio agli avventori, chiusa la trattoria di Navicello

A Modena i Carabinieri hanno chiuso per 15 giorni la “Trattoria da Dario” di via Nonantolana 1345, accanto al ponte di Navicello. Il 9 febbraio scorso, infatti, il titolare era finito in manette per mano dei Carabinieri del Nucleo Operativo per detenzione di stupefacenti: nella cambusa del ristorante erano spuntati 125 gr. di cocaina, 525 gr. di marjuana e 99 gr. di hashish, nascosti in un cofanetto dentro un mobile.

Sostanze già suddivise in dosi e sequestrate insieme a tre bilancini di precisione e numeroso materiale per il confezionamento. Erano stati trovati anche 2.500 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il gestore aveva di fatto convertito la propria attività commerciale in una vera e propria base per lo spaccio, cui si rivolgevano direttamente i consumatori di stupefacenti. I prolungati e continuativi appostamenti svolti dall'Arma avevano fatto emergere una situazione di evidente pericolosità sociale: il Questore ha quindi emesso un provvedimento di sospensione dell’attività, notificato questa mattina a chiusura del cerchio tracciato dalle indagini.