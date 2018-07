Nuova rotaroria su via dell'Industria, deviazioni per il traffico

Un tratto di via dell’Industria a Carpi sarà chiuso dal 19 al 26 luglio prossimo per i lavori di costruzione di una rotatoria all’altezza del centro commerciale Borgogioioso che richiedono l’occupazione della strada. Via dell’Industria sarà chiusa all’altezza di via della Meccanica e i veicoli provenienti da sud saranno deviati come da apposita segnaletica.

Lo stesso per chi arriva da nord alla rotatoria con via Nuova Ponente. Resterà aperto un varco per i veicoli diretti al sottopasso del centro commerciale e la corsia che porta all’area di carico-scarico dei mezzi pesanti diretti al centro: chiuse via Watt e via della Chimica.