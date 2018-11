Conduttura rotta, allagata e chiusa al traffico strada Albareto

Intorno alle 16.30 una conduttura d'acqua si è rotta creando un vasto allagamento in strada Albareto, nella prima periferia di Modena. E' accaduto proprio sotto il cavalcavia con la Tangenziale. Sul posto sono intervenuti i tecnici hera, che sono al lavoro per risolvere il guasto, che ha comportato anche una perdita di pressione per le utenze domestiche del quartiere Torrenova.

Gli agenti della Polizia municipale hanno chiuso al traffico strada Albareto, deviando i veicoli su percorsi alternativi fino al completamente delle operazioni.