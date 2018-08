Autosole, una settimana di chiusura totale per l'entrata di Modena Nord

Autostrade per l'Italia comunica che, sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa l'entrata della stazione di Modena nord, sia verso Milano sia in direzione di Bologna, dalle ore 07:00 di lunedì 13 alle ore 18:00 di domenica 19 agosto, in modalità permanente, vale a dire non soltanto notturna, ma continuativa.

Il provvedimento di chiusura si colloca nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo ramo di adduzione dalla stazione di Modena nord verso la viabilità ordinaria, che ha lo scopo di fluidificare il traffico in uscita a Modena nord, attraverso un migliore collegamento verso la Tangenziale di Modena.

Il programma di chiusura, concordato con il Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Modena, è stato collocato nella settimana con minor traffico del periodo, al fine di ridurre al minimo i disagi all'utenza e prevede lavorazioni su tre turni avvicendati, per comprimere, in sette giorni, un piano di cantierizzazioni originariamente della durata di circa tre settimane e con un maggiore impatto sulla circolazione.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Modena sud, sulla stessa A1 Milano-Napoli o alla stazione di Campogalliano, sulla A22 Modena-Brennero.