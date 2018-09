Modena Nord, chiudono il casello e lo svincolo della Tangenziale

Dalle 22 alle 6 di questa notte, lunedì 17 settembre, e di domani, martedì 18 settembre, il casello autostradale di Modena nord rimarrà chiuso in entrata, così come sarà chiusa l’uscita 15 della tangenziale Pirandello fino alla rotatoria G.B. Marino, per lavori di collaudo del nuovo raccordo di ingresso al casello.

Autostrade per l'Italia consiglia, in alternativa, di entrare alla stazione autostradale di Modena sud, sulla stessa A1 Milano-Napoli o di Campogalliano, sulla A22 Autostrada del Brennero. I veicoli in uscita dal casello Modena Nord, verranno invece deviati su via Emilia ovest passando per il vecchio svincolo.