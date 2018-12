Chiuso un tratto di Tangenziale per prove di carico sul cavalcavia Divisione Acqui

Sono tre le prove di carico sui cavalcavia in programma domenica 9 dicembre: l’intervento si svolgerà sui cavalcavia delle vie Fossa Monda e Divisione Acqui e sul sottopasso di via Respighi e comporterà la chiusura di un tratto della tangenziale Pasternak, dalla rotatoria di via Emilia est all’uscita 3, in direzione Milano, dalle 7 alle 14. Nel dettaglio, sulla rotatoria di via Emilia est e sulle vie Respighi e Indipendenza saranno chiusi gli accessi alla tangenziale in direzione Milano, con deviazioni indicate sul posto per poterla riprendere.

Le prove di carico, che si svolgono nell’ambito del programma di monitoraggio e manutenzione periodici pianificati dal Comune di Modena per controllare le condizioni delle infrastrutture e lo stato di rispondenza ai requisiti per i quali sono stati progettati, si svolgeranno consecutivamente partendo dal cavalcavia di via Fossa Monda, per proseguire con quello di via Divisione Acqui e, infine, con il sottopasso di via Respighi. Per ogni prova saranno utilizzati 4 mezzi del peso di 40 tonnellate ciascuno.

La prova consiste nel caricamento del cavalcavia con masse statiche di peso variabile a seconda della lunghezza della campata. Verrà effettuata una prima lettura a ponte scarico; in seguito verranno posizionati per circa un’ora i mezzi, per poi sgomberarli e fare una seconda lettura misurando la deformazione subita dall’infrastruttura. L’operazione verrà ripetuta più volte per prendere misurazioni successive fino alla fine della prova. Tutte le prove di carico eseguite finora nell’ambito del piano di monitoraggio, sul ponte dell’Uccellino, sul Ponte Alto e sui cavalcaferrovia Cialdini e Menotti, hanno dato esito positivo.

Un secondo stralcio di prove di carico saranno invece eseguite nel corso del 2019 fino al completamento delle verifiche su tutte le infrastrutture di competenza del Comune di Modena. Il piano di monitoraggio periodico delle condizioni di ponti, cavalcavia, cavalcaferrovia, ponti pedonali e ciclabili di competenza comunale, avviato già dal 2014, da oltre un anno è strutturato con un gruppo di lavoro, composto da un ingegnere e quattro geometri, che effettua costantemente rilievi fotografici e prove tecniche, al fine di programmare eventuali interventi.