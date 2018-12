Mancano i permessi, la Municipale ferma gli spettacoli del Circo Orfei

Amara sorpresa sia per gli spettatori che, soprattutto, per i gestori del Circo Orlando e Oscar Orfei, che da qualche giorno ha stabilito le sue attrazioni presso il consueto spazio di via Divisione Acqui e che ieri sera alle 21 avrebbe dovuto debuttare con lo spettacolo di apertura. Poco prima dell'apertura, tuttavia, la Municipale è arrivata sul posto per bloccare ogni attività, segnalando come la struttura temporanea non disponesse delle autorizzazioni necessarie. La Commissione ha infatti negato l'agibilità per alcune inadepienze burocratiche sul fronte della sicurezza.

Insieme ai vigili sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato per impedire appunto l'andata in scena dello spettacolo, fermando gli artisti ormai pronti alle loro evoluzioni sotto il tendone. Ancora non è chiaro quando il circo potrà avviare effettivamente l'attività, dal momento che la burocrazia legata ai vari permessi necessari deve fare i conti anche con le giornate festive (per gli uffici). L'attività circense potrebbe quindi riprendere dopo Natale e - in ogni caso - proseguirà fino al 13 gennaio.