Via Fanti-via Pico, chiude l'incrocio per realizzare la rotatoria

Resterà chiuso alla circolazione stradale da giovedì 22 novembre fino al 21 dicembre, l’incrocio tra via Fanti e via Pico della Mirandola a Modena, per consentire l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria stradale. I lavori relativi ai primi due stralci del Bando Periferie nell’area Nord di Modena continuano, infatti, con il secondo stralcio per il completamento della nuova strada di collegamento tra via Canaletto e via Fanti con la relativa rotatoria all'intersezione con le vie Pico della Mirandola e Fanti.

L'accesso alla Stazione Ferroviaria è previsto solo attraverso l'asse strada Canaletto, via delle Suore, via Parenti, via Ramelli, viale Montecuccoli, via Pico.

Confermate le deviazioni già presenti agli incroci con via Attiraglio provenendo dalla Nonantolana, e via Ramelli - Parenti provenendo da via Montecuccoli - Suore.

Chiuso al traffico anche il tratto di via Fanti sul lato sud dell'intersezione con via Canaletto - Suore, fatta eccezione per i residenti e le attività presenti.

Anche il trasporto pubblico con le linee di trasporto urbano 12 e 13, e con la 410, la 500 e la 670 dell'extraurbano, viene deviato sull’asse strada Canaletto, via delle Suore, via Parenti, via Ramelli, viale Montecuccoli, via Pico. I lavori di completamento del nuovo asse e della rotatoria, tempo permettendo, dovrebbero concludersi entro la metà di dicembre.