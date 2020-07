Violazioni delle misure anticontagio, un mese di stop per il Mini Market di viale Gramsci

Il “Mini Market” di viale Gramsci 231 chiuderà i battenti per 30 giorni. Lo ha stabilito il Prefetto in base al Decreto del 9 marzo che disciplina le misure anti-covid dei locali pubblici. La misura è stata applicata questa mattina dalla Polizia di Stato in quanto il titolare ha più volte violato gli obblighi che i negozi sono tenuti a rispettare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, la prima violazione è stata contestata il 23 aprile dalla Polizia Municipale, a seguito della quale il locale è stato chiuso per la durata di 5 giorni; la seconda era arrivata nei giorni scorsi dalla stessa Polizia di Stato, che aveva sanzionato il titolare in quanto, durante il controllo, all’interno del negozio si trovavano persone in numero superiore a quello consentito dalla normativa in vigore.