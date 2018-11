San Donnino, chiuso il parcheggio teatro dell'omicidio della giovane prostituta

Dalle scorse ore i tecnici comunali hanno completato l'intervento di chiusra dell'accesso al parcheggio sterrato di stradello Barca, proprio accanto al Percorso Natura del fiume Panaro. Si tratta del luogo drammaticamente noto per essere stato teatro del ritrovamento del cadavere carbonizzato di una giovane prostituta, del cui omicidio è accusato il 34enne Raffaele Esposito.

L'area in questione era tuttavia già considerata problematica a causa delle frequentazioni notturne (e giornaliere) di persone che avevano individuato quello spazio appartato come meta per incontri a sfondo sessuale. Questo aveva trasformato la zona sterrata in una piccola discarica con ogni genere di rifiuti.

L'intervento di chiusura attraverso un guard rail metallico, fa sapere l'Assessore Giulio Guerzoni - era stato richiesto tramite i canali ufficiali di comunicazione con il Quartiere.