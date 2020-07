Viale Gramsci, il Questore chiude per due settimane il bar "Nuovo Excelsior"

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Modena ha notificato al titolare della licenza del bar “Nuovo Excelsior” di via Gramsci il provvedimento con il quale il Questore ha disposto la sospensione delle licenze e la chiusura dell’esercizio commerciale per 15 giorni.

Come noto, nelle ultime due settimane all'esterno del locale all'angolo con via Toniolo si erano verificati diversi fatti di cronaca, due in particolare di una certa gravità. Il primo evento risale al 5 luglio scorso, quando un 41enne albanese, probabilmente infastidito da qualche sguardo di troppo, aveva reagito in malo modo, aggredendo con spinte e schiaffi due cittadini pakistani, che si trovavano seduti nel dehors esterno del locale e che si erano visti poi costretti a difendersi, riportando nel tafferuglio alcune ferite da taglio alle braccia.

Il secondo episodio, verificatosi nella serata di sabato 10 luglio, aveva visto coinvolti altri tre cittadini stranieri, che stavano consumando nel plateatico del locale.

"Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale", spiega una nota della Questura.