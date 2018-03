Carne e pesce scaduti dallo scorso maggio, sotto sequestro un ristorante orientale

Scoperta shock nel ristorante di cucina orientale situato accando al Bingo di Carpi, in via dell'Industria. Dopo i controlli svolti la settimana scorsa, infatti, i Carabinieri hanno proseguito le verifiche nei negosi e ristoranti etnici della città dei Pio, scoprendo gravi violazioni di legge. I militari della Compagnia carpigiana e i colleghi del Nas di Parma hanno fatto visita al Domus e hanno accuratamente verificato le condizioni igienico sanitarie degli spazi pubblici, delle cucine e delle dispense, scoprendo diverse irregolarità.

In primis sono state messe in evidenza le condizioni igienico-sanitarie carenti della cucina, dove il lavoro era organizzato in modo tale da lasciare sporcizia e dove erana presente materiale del tutto estraneo ad un ambiente dove si preparano cibi. Ma a preoccupare maggiormente è stata la merce trovata priva di etichettatura e della quale è stato quindi impossibile risalire alla provenienza. In più, sono stati scoperti 70 kg di carne e di pesce scaduti già nel maggio 2017, ma ancora conservati. Non è noto se il cibo in questione sia stato servito o meno ai clienti.

Il cibo è stato sottoposto a sequestro, così come il locale stesso, che è stato chiuso per un tempo non ancora definito, in attesa dei rilievi del servizio di Igiene dell'Ausl. Oltre allo stop dell'attività, la titolare di origine cinese dovrà fare i conti con una denuncia penale e con una salata multa da 8.000 euro.