Presenza costante di spacciatori e pregiudicati, chiuso il bar Sahara Club

Nella serata di ieri personale della Squadra Amministrativa della Questura ha notificato al titolare delle licenze del circolo privato Sahara club di Modena, un cittadino marocchino di 44 anni, il provvedimento adottato dal Questore di Modena -ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.- con cui per ragioni di salvaguardia dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica è stata disposta la sospensione delle licenze.

Alla base del provvedimento che ha interessato il circolo di piazza della Cittadella sono stati i numerosi controlli effettuati da ottobre del 2017 in cui è emersa una abitale presenza di persone gravate da precedenti per reati di vario genere, anche per violazione della normativa sugli stupefacenti. Da ultimo, nel controllo effettuato da personale del Reparto Prevenzione Crimine, lo scorso primo marzo, un cittadino straniero clandestino era stato sorpreso con 30 grammi di cocaina e 15 grammi di hashish e tratto in arresto. Un suo connazionale era anche stato denunciato per il porto di un coltello.

Tutti gli elementi hanno, quindi, consentito di effettuare una valutazione di rilevante esposizione a rischio per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha reso necessaria l’adozione dell’atto in questione per la durata di 30 giorni.