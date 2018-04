Sassuolo, chiude per lavori il sottopasso dell'Ancora

Un intervento d’urgenza per risolvere un problema ad una conduttura del gas modificherà la circolazione su via Palestro domenica 15 aprile. Per ultimare i lavori di sistemazione di una conduttura, in corso da diversi giorni da parte di Hera lungo via Palestro, domenica prossima a partire dalle ore 7 e fino a termine lavori, non sarà possibile imboccare via Ancora e, attraverso il sottopassaggio ferroviario, immettersi su via Palestro.

I lavori saranno svolti nella giornata di domenica per arrecare il minor disagio possibile alla circolazione e l’accesso in via Ancora sarà interdetto a partire dall’intersezione con via Vittime 11 Settembre. Sarà comunque garantito l’accesso alla parrocchia per le funzioni religiose: tutte le deviazioni saranno segnalate sul posto.

Via Ancora, con il sottopassaggio ferroviario, sarà chiusa al traffico solamente in direzione centro (da via Ancora verso via Palestro), l’immissione nel sottopassaggio da via Palestro lungo via Ancora, invece, sarà garantita.

Hera provvederà a stendere l’asfalto a copertura dei lavori nella mattinata di lunedì.