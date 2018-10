Alcol ai minorenni, 20 giorni di chiusura per la discoteca KYI di Baggiovara

Stop forzato di 20 giorni per le serate del KYI Club di Baggiovara, una delle discoteche più frequentate della provincia. A decretarlo è stato il Questore di Modena, che ha adottato un provvedimento di chiusura a seguito di quanto accaduto durante una particolare serata, quella del 6 ottobre scorso, quando un 15enne ha accusato un malore a causa del troppo alcol consumato, tanto da dover essere soccorso dal personale sanitario. Proprio in seguito a quei fatti - e alla denuncia dei genitori - la Polizia di Stato ha effettuato alcune verifiche, raccogliendo le testimonianze di altri ragazzini che avrebbero confermato di aver bevuto alcol all'interno della discoteca.

I gestori del locale, che ieri sera hanno dovuto rinunciare alla prima serata, hanno commentato così i fatti: "Rispettiamo la decisione dell'autorità di pubblica sicurezza ma rappresentiamo che da tempo sono in vigore procedure imposte a tutto il personale del locale tese ad evitare la somministrazione di alcolici ai minori di anni 18. Sono in corso accertamenti per capire se effettivamente nella serata in oggetto vi sia stata una violazione delle procedure, che per altro prevedono diversi controlli dell'età anagrafica, prima della consegna della bevanda alcolica, oppure se i minori hanno utilizzato amici maggiorenni o documenti falsi per accedere alle bevande".

La direzione afferma però - a riprova del proprio impegno - che gli stessi addetti alla sicurezza del locale hanno chiesto l'intervento della questura il 6 ottobre, perché erano stati trovati minorenni in possesso di documenti falsi. In attesa della riapertura, per altro la proprietà della discoteca sta valutando di consentire l'accesso solo ai maggiorenni durante le serate.

Il KYI Club di Baggiovara, frequentato specialmente al sabato sera proprio da un pubblico di giovanissimi, è da tempo sotto i riflettori della Questura. Negli ultimi anni infatti si sono susseguiti episodi controversi che hanno già portato in più occasioni alla sospensione dell'attività, sia nel 2014 che nel 2015. Il dialogo con gli uffici di via Palatucci era in corso anche in questi ultimi mesi, specialmente sul fronte della sicurezza interna al locale - dopo piccoli furti e l'uso di spray urticante per creare il panico in pista - con la richiesta della Questura di procedure più rigide da parte dei gestori.