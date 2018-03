Chiuso il bar "Old Station", ritrovo di pregiudicati a Maranello

Un altro locale pubblico finisce nei guai per le "cattive frequentazioni". E' stato infatti chiuso per 15 giorni, a partire da oggi, il bar “Old station” di via Vandelli, a Maranello. La proposta di sospensione era stata avanzata dai Carabinieri della stazione maranellese dopo ripetuti controlli effettuati presso l’esercizio pubblico, al cui interno e nelle cui adiacenze era stata rilevata la presenza di numerosi pregiudicati con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Per sanzionare la condotta del gestore, un cittadino cinese 46enne, e per impedire il protrarsi della situazione di evidente pericolosità sociale, il Questore ha emesso un provvedimento di sospensione che interrompe l’abituale frequenza. Il bar era infatti stato monitorato per 3 mesi, senza soluzione di continuità, evidenziando un profilo di rischio.