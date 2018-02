Strade provinciali martoriate, squadre al lavoro contro le buche

Gli operatori del servizio provinciale Viabilità proseguono con gli interventi contro le buche, in particolare nelle zone di pianura e collina.

Nella mattina di lunedì 26 febbraio le squadre stanno intervenendo lungo la strada provinciale 5 tra Camposanto e Cavezzo, lungo la provinciale 468 tra Medolla a Reno finalese, sulla provinciale 568 tra S.Felice sul Panaro e Ravarino e sulla provinciale 7 tra S.Martino e Concordia; lavori effettuati sia sabato che domenica, per proseguire in settimana, anche sulle provinciali in collina, tra cui la sp 569 a Vignola, lungo la sp 16 e sulla Pedemontana.

Nel fine settimana scorso sono stati effettuati interventi anche sulla provinciale 413 nella zona di Carpi, sulla sp 2 Panaria bassa tra Modena, Bomporto e Camposanto e sulla sp 1 tra Carpi e Ravarino.

Gli intervento proseguiranno tutta la settimana e saranno intensificati grazie all'impiego di diverse squadre di operatori che utilizzano conglomerato plastico a freddo in grado di resistere anche a basse temperature.

Si raccomanda comunque prudenza; in questi giorni, infatti, oltre al rischio ghiaccio in alcuni punti anche della rete stradale provinciale il manto di asfalto si è deteriorato repentinamente a causa del maltempo nonostante i numerosi interventi di emergenza effettuati regolarmente.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, già programmati, saranno seguiti non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.