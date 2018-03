Confermata l'allerta per i fiumi. Livelli sotto controllo, ponti ancora chiusi

L'allerta di livello arancione per le piene dei fiumi, emessa dalla Protezione Civile regionale, è stata confermata anche per tutta la giornata di oggi. Proprio la pianura modenese è la zona che presenta i livelli più alti dei corsi d'acqua, ingrossati dalle piogge, ma soprattutto dalla neve che si sta sciogliendo in Appennino.

Secchia e panaro hanno raggiunto in mattinata l'asticella del livello "arancione" proprio in corrispondenza dell'attraversamento del territorio del capoluogo, a Ponte Alto, a ponte Bacchello e nella zona di Navicello. Il monitoraggio dei tecnici comunali prosegue, ma al momento le condizioni non creano particolare allarme.

Dalle ore 22 è stata messa in atto la chiusura in via precauzionale del transito sui ponti: Ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia e ponte vecchio di Navicello (vecchio) sul fiume Panaro. Viste le condizioni del torrente Tiepido è stata chiusa anche strada Curtatona. Alle ore 13.00 - ultimo aggiornamento - la chiusura è ancora in vigore. Ha riaperto invece il ponte vecchio di Navicello. Al ponte di via Curtatona, chiuso alle 6 di questa mattina, l’abbassamento del livello dell’acqua al di sotto del piano stradale ha permesso comunque ai tecnici di Hera di effettuare la pulizia del manto stradale.

Questo ha causato inevitabili disagi alla circolazione in concomitanza con il traffico mattutino, specialmente lungo la Nazionale per Carpi e la Statale del Canaletto.

Per la giornata di domani, martedì 13 marzo, si prevedono precipitazioni deboli e diffuse su tutta la regione, con possibili rovesci sui rilievi centrali; fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. Zero termico intorno ai 1800-2000 m. La criticità idraulica segnalata con codice Arancione sulla pianura emiliana centrale e orientale si riferisce alla propagazione delle piene dei fiumi in corso.