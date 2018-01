Ritrovo di spacciatori, chiuso il bar accanto al cavalcavia Mazzoni

È stato notificato questo pomeriggio dal personale della Divisione P.A.S.I. - la sezione Amministrativa della Polizia di Stato - il provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni, adottato dal Questore di Modena nei confronti del titolare dell’esercizio pubblico “Glamour Restaurant s.n.c.”. Si tratta del bar-ristorante situato in via Mazzoni 27/b, proprio accamto alla rampa del cavalcavia.

L’esercizio di proprietà di I.A., nigeriano classe 1978, è stato oggetto di controlli di polizia nel corso dei quali sono state rilevate presenze di cittadini stranieri gravati da precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Il provvedimento è stato, pertanto, adottato per ragioni di salvaguardia dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.

Il Questore Filippo Santarelli ha dichiarato: “Il gruppo di cittadini stranieri identificati si è accertato essere il medesimo che abitualmente frequentava il negozio etnico Joy Unique Collection di via F. Crispi destinatario, nel gennaio 2017, di analogo provvedimento di sospensione delle licenze per 30 giorni”. Anche il nuovo dirigente della Questura prosegue dunque la linea adottata dal suo predecessore Fassari, che non ha fatto sconti ai locali della città divenuti ritrovo di malviventi.