Fase finale dei lavori a Modena Nord, ultime chiusure degli svincoli della Tangenziale

Prende il via l’ultima fase di lavori per la realizzazione del nuovo ramo di accesso alla barriera autostradale di Modena nord a cura della società Autostrade per l’Italia e da lunedì 20 agosto la nuova viabilità tra la tangenziale Pirandello e il casello entrerà pienamente in funzione: i successivi interventi saranno infatti effettuati al di fuori dell’asse stradale.

Autostrade per l’Italia comunica che tra le 22 di sabato 11 agosto e le 6 di domenica 12 agosto verranno chiusi lo svincolo 15 della tangenziale Pirandello e la nuova rotatoria per lavori ai guard rail del nuovo tratto stradale. In tali ore l'accesso e l’uscita dal casello di Modena Nord saranno comunque garantiti da via Virgilio, lato fiera, attraverso la rotatoria di strada Cave Ramo.

Dalla mezzanotte tra domenica 12 e lunedì 13 alla mezzanotte tra domenica 19 e lunedì 20 agosto verranno realizzati lavori per la connessione del nuovo raccordo che richiederanno, per l’intero periodo, la chiusura del casello autostradale in ingresso, mentre sarà accessibile in uscita verso la città grazie all’utilizzo temporaneo del vecchio svincolo diretto su via Emilia ovest. Per evitare interferenze con i mezzi in uscita dall’autostrada, sarà inoltre chiuso lo svincolo 16 della tangenziale Pirandello su via Emilia ovest per coloro che transitano in direzione Reggio Emilia.

I percorsi alternativi individuati per tali mezzi verso Reggio Emilia saranno appositamente segnalati e prevedono la deviazione all’uscita 15 direzione Fiera con percorso su viale Virgilio fino alla rotatoria con la via Emilia ovest oppure l’uscita 16bis in direzione Modena ovest, il percorso su via Emilia ovest fino alla rotatoria con via Rosmini e l’inversione di direzione di marcia in rotatoria con percorrenza di via Emilia ovest verso Reggio Emilia.