Lavori Hera su via Morane, un tratto chiude al traffico fino al 18 agosto

Da lunedì 6 a sabato 18 agosto sarà sospesa la circolazione stradale su via Morane nel tratto tra viale Don Minzoni e via Prampolini per consentire i lavori di rinnovo di una condotta idrica a cura di Hera. Nel tratto interessato dall’interruzione del transito sarà comunque consentito l’accesso ai residenti.

Per la durata del cantiere il traffico viene deviato su percorsi alternativi segnalati sul posto. In particolare, per i mezzi provenienti da nord la deviazione prevede via Morane, via Peretti, viale Buon Pastore, viale Don Minzoni da cui è possibile riprendere via Morane. Per chi proviene da sud invece il percorso alternativo prevede via Morane, via Gobetti, piazzale Manzoni, viale Medaglie d’Oro, via Sigonio da cui è possibile tornare su via Morane.