Piccolo sequestro di hashish alla CDR: "Non vanno oscurati 70 anni di sfide educative"

"In riferimento all'articolo del giorno 10 febbraio inerente il controllo antidroga nelle scuole di Modena da parte delle Forze dell’Ordine, precisiamo che il nostro Centro di Formazione Professionale svolge attività preventiva mediante progetti mirati a contrastare il disagio giovanile". A dichiaralro è Massimo Cavazzuti, direttore della Città dei Ragazzi, chè è appunto stato oggetto di uno dei controlli che in questo periodo vedono coinvolti molti istituti scolastici in tutta la provincia.

"Come in altre strutture, la Polizia Municipale e vari esperti del settore svolgono un’azione informativa nelle singole classi affrontando la tematica della legalità e le conseguenze derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti. I rischi mediatici, qualora vengano effettuati controlli in tal senso, non devono tuttavia oscurare il faticoso impegno di docenti e alunni nel perseguire il successo formativo e il conseguente inserimento nel mondo del lavoro, con risultati di norma estremamente positivi", aggiunge Cavazzuti.

Le competenze acquisite portano poi a eccellenze rilevanti, come il primo premio ottenuto da un nostro staff alla gara di robotica in occasione della Fiera dell’Elettronica di Modena e che si concluderà con la partecipazione ai campionati nazionali il prossimo maggio a Forlì. "Questo esempio evidenzia la possibilità di un riscatto sociale anche di coloro che, non ostante varie delusioni o pregiudizi, a testa alta cercano di superare gli ostacoli di una vita spesso contornata da situazioni estremamente critiche", chiosa il direttore.