Arrivati in camion clandestinamente dall'Afghanistan, scatta la denuncia

Durante un controllo per le strade di Finale Emilia, i carabinieri si sono imbattuti in cinque stranieri che sembravano abbastanza spaesati e si trovavano in piazza Sandro Pertini. Le verifiche sulla loro identità ha permesso di appurare che si trattava di cittadini afghani, giunti illegalmente in Italia attraverso la cosiddetta "rotta di terra", spesso percorsa dagli immigrati di quell'area geografica.

I cinque hanno infatti confermato di essere entrati in Europa attraverso la Bulgaria, a bordo di un camion che poi li ha scaricati sul suolo italiano.

Per loro è scattata una denuncia per le norme sull'immigrazione. Due di dolo, tuttavia, essendo minorenni, sono stati affidati ai servizi sociali per il percorso di accoglienza che riguarda appunto i minori soli.