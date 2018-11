Otto giovani immigrati scoperti a bordo di un camion in Autosole

Ieri sera, intorno alle 19.30, la Polizia Stradale è intervenuta nell'area di servizio Secchia Est, nei pressi dell'uscita di Modena Nord dell'Autosole. La segnalazione era arrivata da un camionista lituano, il quale si era accorto della presenza di qualcuno a bordo del rimorchio del proprio mezzo pesante, dal quale provenivano rumori.

I poliziotti hanno effettivamente constatato che all'interno del mezzo, nascosti tra la merce, vi erano otto persone. Si ipotizza che i clandestini si siano introdotti sul camion approfittando della sosta per l'imbarco sul traghetto che nelle ore precedenti aveva portato il mezzo lituano dalla Grecia all'Italia. Si tratta infatti della cosiddetta "rotta di terra" seguita da molti migrandi che provengono dal medioriente o dalle regioni asiatiche.

Gli otto erano in buone condizioni di salute e sono stati rifocillati dagli agenti prima di essere accompagnati in Questura per essere identificati. Si tratta di 7 cittadini afghani e di un iraniano, tutti maschi e di età compresa fra i 18 e i 35 anni. La loro sorte è ora in carico all'ufficio immigrazione, presso il quale presenteranno una richiesta di asilo nel nostro paese.