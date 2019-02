Clandestino ruba una tv al supermercato, inseguito e bloccato da un altro straniero

Ieri pomeriggio intorno alle ore 18 a Castelnuovo Rangone di è verificato un furto presso il discount DPiù di via della Pace, sventato grazie alla prontezza di un cliente dello stesso negozio. Un 25enne marocchino, infatti, si è introdotto nel supermercato e si è impossessato di un televisore, superando poi le casse senza pagare e fuggendo di corsa in strada. Tutta la scena è avvenuta sotto gli occhi della cassiera e di altri clienti, tra cui un 38enne di nazionalità nigeriana, che non ha esitato a reagire, lanciandosi all'inseguimento del malfattore.

Il 38enne è riuscito a raggiungere il ladro e lo ha bloccato, incassando dal giovane anche un pugno, che tuttavia non è bastato a farlo desistere. Nel frattempo il negozio ha avvertito le forze dell'ordine e una pattuglia dei Carabinieri ha raggiunto i due stranieri, prendendo in consegna il criminale.

Il 25enne è così finito in manette per rapina impropria e denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione: oltre ad essere pregiudicato, infatti era anche irregolare in Italia e senza fissa dimora. Il televisore è stato restituito integro al discount e al cliente è andato i plauso sia del personale che degli uomini dell'Arma. Il marocchino è stato poi ricoverato in serata a Baggiovara dopo aver dichiarato un malore.