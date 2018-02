Da Cognento a Modena in bicicletta. Da ora una ciclabile sicura

La frazione di Cognento è ora collegata a Modena con un percorso ciclopedonale su stradello Piradello, tra via Campagna e strada Formigina. Lo stradello, riasfaltato nell’ambito di un appalto di 950 mila euro per la riqualificazione delle strade, è stato trasformato in una strada F bis ciclopedonale per complessivi 1750 metri, cioè una strada destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile “e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada”.

La strada è stata chiusa fisicamente nei due lati del sottovia della tangenziale, con traffico consentito esclusivamente ai residenti e diretti alle attività da strada Formigina per il tratto a est della tangenziale e da via Campagna per il tratto a ovest. All’altezza del sottopasso della tangenziale è stato installato un dissuasore in cemento che limita le percorrenze veicolari per coloro che non sono diretti agli edifici sulla via e agli incroci con strada Formigina e strada Cognento lungo la strada è stata posizionata adeguata segnaletica di strada senza uscita, limite dei 30 all’ora e itinerario ciclopedonale.

Stradello Piradello costituisce un collegamento viario pressoché diretto e connesso alla rete ciclopedonale esistente su strada Cognento e su strada Formigina. Le caratteristiche della strada sono adeguate alla percorrenza pedonale e ciclabile e già prima era utilizzata prevalentemente da residenti o diretti alle attività in quanto, per la mobilità veicolare, esistono percorsi alternativi più efficienti tra Cognento e Modena.

La trasformazione a strada F bis riguarderà prossimamente anche altri tratti stradali in città: in particolare, diventeranno itinerari a prevalenza ciclopedonale anche via Jacopo da Porto nord, strada Fonte San Geminiano ovest e strada Fonte San Geminiano est, che consentiranno un collegamento diretto per pedoni e ciclisti tra l’area urbana di Modena e la frazione di Cittanova.