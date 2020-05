Colpi esplosi contro un portone in viale Verdi, individuato l'autore

Intorno alle ore 22.00 di giovedì scorso la Polizia era intervenuta in via Verdi, all’altezza del civico 51, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato l'esplosione di colpi di arma da fuoco. Dopo aver rinvenuto per terra due bossoli a salve calibro 9 mm, i poliziotti hanno ricostruito quanto riferito dai testimoni, ovvero che una Mercedes di colore bianco si era fermat adavanti all'edificio e dall'interno qualcuno aveva sparato per poi ripartire.

La serrata attività investigativa della Squadra Mobile ha consentito di risalire all’identità del proprietario del veicolo segnalato, un cittadino tunisino di 33 anni, il quale è stato rintracciato presso la propria abitazione in Modena.

La perquisizione, estesa al domicilio e alle due auto di proprietà dell’indagato, ha dato esito positivo in quanto all’interno dell’abitazione sono state rinvenute 133 cartucce a salve calibro 9mm, marca Fiocchi, e nell’abitacolo della Mercedes Bianca altre 3 cartucce dello stesso tipo e due sbarre metalliche.

Il 33enne, pluripregiudicato per reati in materia di droga, è stato pertanto denunciato in stato di libertà pe detenzione di oggetti atti ad offendere e procurato allarme. Sono in corso indagini per verificare il movente di questo gesto, che da una prima ipotesi sarebbe riconducibile a questioni di droga.