Armato e ubriaco al palasport di Sestola, due denunce in due giorni

Sestola resta una delle mete più frequentate del Capodanno sull'Appennino Modenese, anche grazie all'evento CIM1 che da ormai qualche anno attira anche un pubblico di giovani e giovanissimi, trasformando il palasport del paese in una vera e popria discoteca per una serie di eventi suddivisi in più serate. Anche in ragione di questo afflusso straordinario di giovani vacanzieri, i Carabinieri hanno prestato particolare attenzione all'evento e in alcune occasioni sono stati anche chiamati ad intervenire.

Il servizio di sicurezza privata dell'evento del palazzetto ha infatti segnalato due situazioni critiche, poi culminate con altrettante denunce da parte dei militari nei confronti della stessa persona. Si tratta di un 20enne pregiudicato residente nel milanese, che per ben due delle tre serate dell'evento CIM1 ha tenuto un comportamento ben sopra le righe.

Nella notte fra il 30 e il 31 è infatti stato sorpreso all'interno del palasport con un coltello da cucina in tasca e quindi denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Non pago, nella notte fra l'1 e il 2 gennaio si è presentato all'ingresso in forte stato di ubriachezza e ha cercato di entrare superando il servizio di sicurezza: anche all'arrivo dei militari il 20enne ha continuato a dare in escandescenza e ha spintonato gli uomini dell'Arma, guadagnandosi così una denuncia per minacce e lesioni a pubblico ufficiale.