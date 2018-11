Finge una rapina violenta sotto casa, commerciante nei guai

Aggredito sotto casa da tre individui a tarda sera, sbattuto contro il muro e derubato dell'incasso della giornata. Poi soccorso dal padre e dai sanitari del 118 per una ferita alla fronte ed infine, all'indomani, la denuncia dell'accaduto ai Carabinieri. Tutto falso. E' quanto accaduto nei giorni scorsi a Spilamberto, dove un 38enne del posto, titolare di un locale in paese, è stato denunciato dagli stessi militari dell'Arma per simulazione di reato.

Il 5 novembre l'uomo aveva infatti raccontato di essere stato vittima di un'aggressione per mano di tre persone, che intorno alle 22 della sera precedente lo avevano bloccato sotto casa dopo averlo verosimilmente pedinato. Dopo essere stato malmenato si era visto costretto a consegnare l'incasso della giornata lavorativa, alcune centinaia di euro, mentre i rapinatori si erano allontanati. Il 38enne aveva anche chiamato i soccorsi, con i sanitari del 118 che avevano medicato una ferita sulla fronte, che si sarebbe poi scoperta essere stata autoinflitta.

I Carabinieri hanno perso subito in carico le indagini, ma in breve tempo si sono accorti che non vi era traccia di quanto accaduto, nè da potenziali testimoni nè dalle telecamere di videosorveglianza. Messo alle strette, il commerciante ha poi confessato di aver creato ad arte la scena di un delitto mai avvenuto. Lamentando le difficoltà economiche della sua attività e quelle personali dovute ad una separazione, ha ammesso di voler solamente attirare l'attenzione su di sè, magari per muovere a compassione i suoi creditori.