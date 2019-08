Continua la rassegna ArmoniosaMente, a Zocca concerto per chitarra e violino

È il virtuosismo il filo conduttore del concerto per violino e chitarra in programma sabato 10 agosto, alle 21, a Zocca, al Santuario della Madonna Verucchia nell'ambito della rassegna “ArmoniosaMente”. Davide Alogna, al violino, e Giulio Tampalini, alla chitarra hanno scelto, infatti, di suonare brani di Mauro Giuliani, Niccolò Paganini e Isaac Albeniz, compositori noti anche per questa caratteristica. Il concerto è a ingresso libero.

La serata si aprirà con il Grand duo di Mauro Giuliani, musicista pugliese, attivo a cavallo tra Sette e Ottocento, che con la sua bravura ebbe la capacità di “sdoganare” la chitarra, allora considerata uno strumento adatto solo alla musica popolare. La parte centrale del concerto è interamente dedicata a Niccolò Paganini, violinista, compositore e chitarrista, mentre la conclusione è affidata a

Mallorca, di Isaac Albeniz, maestro dello stile spagnolo.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.