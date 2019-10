Omicidio di Arietta Mata, condanna a 24 anni per Pasquale Concas

Questa mattina il Tribunale di Modena, con la sentenza pronunciata del giudice Andrea Romito, ha stabilito la condanna per rapina e omicidio a carico di Pasquale Concas, 51enne originario della Sardegna. Concas era stato arrestato nel gennaio dello scorso anno perchè indiziato dell'omicidio di Arietta Mata, 24enne ungherse. La Squadra Mobile lo aveva infatti ritenuto responsabile del delitto consumato tra il 20 e il 21 gennaio 2019, quando il cadavere della giovane prostituta venne ritrovato sui binari della linea ferroviaria accanto a via Bonvino, laterale di via Emilia accanto al fiume Panaro.

Il Pm dell'inchiesta, Katia Marino, aveva richiesto una pena di 26 anni, che è stata ridotta a 24 dal giudice.

Il sardo aveva già scontato un periodo di carcere a seguito della condanna per l'omicidio di un'altra donna, Lorena Gottardi, avvenuto a Olbia negli anni 90'. Attualmente è indagato anche per la morte dell'avvocato modenese Elena Morandi, trovata morta nella sua abitazione di via Boccabati a seguito di un incendio il 24 settembre 2017.