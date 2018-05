Traffico di cocaina dall'Albania, condanna esemplare a 10 anni di carcere

Nei giorni scorsi il Tribunale di Modena ha emesso una severa condanna a carico di un trafficante e spacciatore di droga, un cittadino albanese di 31 anni, finito in manette insieme ad alcuni complici nell'aprile dello scorso anno in seguito ad una complessa indagine della Squadra Mobile di Modena. L'inchiesta era stata seguita dal sostituto procuratore Marco Imperato e si era tramutata in un processo con rito abbreviato. Nonostante la riduzione della pena di un terzo prevista dalla legge per questa forma processuale, il 31enne Ervin Sallmani è stato condannato a ben 10 anni di reclusione.

Una pena esemplare maturata grazie alla cosiddetta recidiva reiterata specifica, che rappresenta di per sè una notizia nel panorama delle condanne per droga. Lo straniero è infatti stato ritenuto responsabile di un vero e proprio traffico di stupefacenti, in particolare di cocaina, che egli stesso trasportava dall'Albania all'Italia e poi distribuiva grazie ad una rete di complici, rifornendo con ingenti quantitativi sia la città di Modena che diverse aree della provincia, soprattutto nelle Terre di Castelli, dove per altro era residente insieme ai connazionali.

Le indagini della Polizia sono state complesse e articolate e lo stesso Procuratore Capo Lucia Musti ha voluto congratularsi con gli investigatori per il lavoro svolto, sottolineando con grande soddisfazione la condanna inflitta dal giudice Andrea Romito.

Sallmani e due suoi connazionali erano stati arrestati nell'aprile del 2017 dopo una prima fuga in auto in via Emilia Ovest e una successiva caccia all'uomo che aveva portato gli agenti nella zona di Vignola, dove erano stati sequestrati 2,4 chili di cocaina. Le loro attività illecite erano sotto la lente di ingrandimento già da diversi mesi.