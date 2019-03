Consegna le paste ai bar violando le norme igienico-sanitarie, multato

La scorsa notte, durante i controli sul territorio, i Carabinieri di Carpi hanno fermato un'auto condotta da un 59enne residente in città, il cui bagagliao e i cui sedili posteriori erano carichi di cassette e vassoi con prodotti da forno e di pasticceria. L’uomo, che per altro stava fumando in macchina, ha riferito di collaborare con alcuni baristi e ristoratori del posto, occupandosi di commercializzazione e distribuzione di paste e brioches in alcuni bar di Carpi.

Purtroppo però, questa attività avveniva in spregio ad ogni norma igienico-sanitaria, dal momento che l'auto (intestata alla madre) non era un mezzo adibito al trasporto di alimenti, che la normativa tutela con apposite regole. Tra l'altro gli alimenti erano collocati in modo maldestro in contenitori scoperti, con l'evidente rischio di contaminazione.

All’uomo è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro per l’inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie del trasporto ed è stata ritirata la carta di circolazione.