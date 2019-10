Controlli anti-alcol del sabato sera, sette patenti ritirare e droga sequestrata

Come ciclicamente accade, anche nello scorso fine settimana i Carabinieri delle varie stazioni della provincia si sono organizzati per eseguire una serie di controlli mirati al traffico in ora notturna, con l'obiettivo di verificare eventuali situazioni di guida in stato di ebbrezza. Le pattuglie posizionate sulle principali arterie stradali, dalla Bassa all'Appennino hanno fermato molti automobilisti ed in particolare ne hanno denunciati sette risultati positivi all'alcoltest.

Nella zona di Maranello sono stati denunciati un uomo di 49 anni (1.7 g/l), un 42enne (1.42), un 46enne (1.05) e un ragazzo appena maggiorenne (1.1 g/l). A San Prospero denunciata una ragazza carpigiana 28enne con 0,93 g/l. Nella zona di Montese è stato invece fermato un cittadino brasiliano di 22 anni con 1.03 g/l.

A Pavullo nei guai un 58enne (1.2) ma anche due giovanissimi, di 18 e 16 anni. Il minorenne ha reagito violentemente al controllo, spintonando i carabinieri e rifiutandosi di fornire i documenti: con sè aveva 1 grammo di hashish che è stato sequestrato ed entrambi i ragazzi sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di droghe.

Stessa sorte anche per un Sassolese di 25 anni fermato dai Carabinieri di Fiorano, che viaggiava con 4 grammi di hashish.