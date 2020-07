Continuano i controlli anticontagio, chiuso per due giorni un bar di Spilamberto

Continuano i controlli delle Forze dell'Ordine per monitorare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 stabilite dal protocollo di regolamentazione della Regione Emilia-Romagna.

In particolare, nella serata di ieri, un bar di Spilamberto è stato controllato dai militari della locale stazione, per poi essere sanzionato amministrativamente per la violazione di varie misure che tale protocollo prevede per la gestione, in questo particolare periodo, degli esercizi commerciali che somministrano cibi e bevande.

Il bar, come stabilito dai Carabinieri, rimarrà chiuso per due giorni.