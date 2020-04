Escono "a bere una birra" e rifiutano di identificarsi, denunciati due giovani

"Siamo usciti per bere una birra e mangiare una pizza": hanno risposto così i due ragazzi fermati ieri sera in Via Morane, quando è stato chiesto loro cosa facessero in giro.

I due, un ragazzo e una ragazza sui venticinque anni, sono stati notati passeggiare lungo la via insolitamente deserta dalla Polizia, la quale stava effettuando uno dei tanti servizi finalizzati al controllo del rispetto dei divieti imposti dal decreto anticontagio. Fermati dalle Forze dell'Ordine, i giovani hanno fornito una giustificazione senz'altro invalida ed evidentemente poco credibile. Il tutto si sarebbe concluso con una sanzione pecuniaria in linea con gli ultimi decreti ministeriali, se solo i giovani avessero fornito le loro generalità per la compilazione dell'Autocertificazione: ma il loro categorico rifiuto di identificarsi non lo ha permesso.

Essendo il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale ad un pubblico ufficiale un reato, i due giovani sono stati denunciati ai sensi dell'art 651 del Codice Penale, oltre che ovviamente essere stati sanzionati per violazione delle misure anti-contagio. Per il ragazzo inoltre, di origine tunisina -scoperto poi essere irregolare in Italia- si aggiunge la denuncia per immigrazione clandestina.